Циципас: уважаемые в теннисе игроки получают определённые привилегии

Греческий теннисист Стефанос Циципас считает, что судьи и организаторы турниров субъективно относятся к некоторым игрокам в туре.



«Думаю, игроки, которые играют уже многие годы и добились больших успехов, получают определённые привилегии. Я говорю о соблюдении некоторых правил и судейских решениях.



Я чувствовал это несколько раз, когда играл с такими парнями. Думаю, это немного несправедливо», – написал Циципас в своём «твиттере».



Во время парного финала «Мастерса» в Майами Стефанос высказал судье на вышке своё недовольство действиями братьев Брайан, сославшись на свой матч против Роджера Федерера. Уточнять, что именно он имел в виду, грек не стал. Финальный матч парных соревнований Циципас проиграл.