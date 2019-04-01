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Циципас: уважаемые в теннисе игроки получают определённые привилегии

Циципас: уважаемые в теннисе игроки получают определённые привилегии
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас считает, что судьи и организаторы турниров субъективно относятся к некоторым игрокам в туре.

«Думаю, игроки, которые играют уже многие годы и добились больших успехов, получают определённые привилегии. Я говорю о соблюдении некоторых правил и судейских решениях.

Я чувствовал это несколько раз, когда играл с такими парнями. Думаю, это немного несправедливо», – написал Циципас в своём «твиттере».

Во время парного финала «Мастерса» в Майами Стефанос высказал судье на вышке своё недовольство действиями братьев Брайан, сославшись на свой матч против Роджера Федерера. Уточнять, что именно он имел в виду, грек не стал. Финальный матч парных соревнований Циципас проиграл.

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