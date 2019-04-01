Джокович назвал величайшее достижение в своей карьере

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о главных достижениях в своей карьере.

«Моё величайшее достижение – отсутствие предрассудков. Я чувствую, что, имея открытость ко всему новому в жизни, вы раскрываете в себе естественные процессы, процветаете и преуспеваете. Отсутствие широты взглядов и некоторые условности так сильны, что люди могут всю жизнь не открываться миру и ничего не знать о других культурах и вещах, которые можно постичь. Это не даёт им раскрыть свой внутренний мир и эмоции в полной мере.

Избавившись от предрассудков, вы поможете себе и откроете будущее. В противном случае мы с вами закрываем для себя многие вещи в плане здоровья, профессии", — цитирует Джоковича Tennis World USA.

Серб также вспомнил о трудном периоде в детстве.

«Во время войн и других тягот я узнал, каково это, когда у твоих родителей трое детей и 10 долларов в кармане. Узнал, каково это — ждать своей очереди за куском хлеба, не иметь возможности свободно путешествовать по миру, чтобы совершенствоваться в теннисе. А ведь это достаточно дорогой вид спорта. Нужны деньги на ракетку, мячи, тренера. Думаю, это придало ценности моей жизни, всё это сделало меня сильнее и в то же время более благодарным за те вещи, которые я имею», — добавил теннисист.

В активе серба 15 побед на турнирах серии «Большого шлема». Он является первым игроком в истории ATP, которому удалось выиграть в одиночном разряде не только все четыре мэйджора, но и все девять турниров серии «Мастерс».