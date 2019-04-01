Руседски: давайте будем честны – Федерер не думает о победе на «Ролан Гаррос»

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски оценил перспективы выступления швейцарца Роджера Федерера на Открытом чемпионате Франции.



«Последние три недели Роджер был лучшим игроком на планете. Тем не менее никто не делает выводов по трём неделям. Раннее поражение Джоковича в Майами может, напротив, лишь подстегнуть его.



Что касается участия Федерера в грунтовых турнирах, то это, вероятно, просто поиск дополнительной практики перед Уимблдоном, не более того. Давайте будем честны – Федерер не думает о победе на «Ролан Гаррос». Он понимает, что у Рафы и Новака намного больше шансов отпраздновать успех в Париже», – цитирует Руседски Metro.

Напомним, Федерер начнёт грунтовый сезон на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).