Оже-Альяссим: никогда не знаешь, чего ожидать от Кирьоса

Канадец Феликс Оже-Альяссим рассказал о своём отношении к Нику Кирьосу и о том, как проводит свободное время.



«Никогда не знаешь, чего ожидать от Ника, кроме, очевидно, отличной подачи. Опять же, это тяжело, потому что он оказывает на тебя большое давление за счёт подачи.



Что касается моего свободного времени, то я провожу его в основном с семьёй. Смотрю телевизионные шоу и подобные вещи. В детстве я играл на пианино, но сейчас я всё чаще путешествую и всё реже сажусь за него. Тем не менее, как только у меня появляется такая возможность, тут же сажусь за этот музыкальный инструмент», – цитирует Оже-Альяссима Tennis World USA.

Оже-Альяссим никогда не играл в официальных матчах с Кирьосом.