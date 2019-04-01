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Федерер: уже и не помню, как нужно скользить на грунте

Федерер: уже и не помню, как нужно скользить на грунте
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о своей подготовке к грунтовому сезону.

«Честно говоря, я не чувствую себя уверенным перед стартом грунтового сезона. Я даже не помню, как правильно скользить за этом покрытии. Двигаюсь в своей подготовке совсем уж маленькими шагами.

В прошлом сезоне я ни разу даже не выходил на грунтовый корт, не выполнил ни одного удара на нём. Два года назад я провёл на грунте две тренировки… Даже три года назад, играя в Монте-Карло и Риме, я не чувствовал себя хорошо. Даже не знаю, чего ожидать от себя в этот раз, посмотрим… При любых раскладах я понимаю, что игра на грунте – это вызов и настоящая проверка для меня», – цитирует Федерера Tennis 365.

37-летний швейцарец начнёт грунтовый сезон на «Мастерсе» в Мадриде.

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