Федерер ответил на слова Циципаса о предвзятом судействе

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал слова грека Стефаноса Циципаса о предвзятом судействе по отношению к более опытным и успешным теннисистам.



«Знаете, это сложный вопрос, но иногда я чувствую, что на внешних кортах судьи относятся к вам более строго, чем на центральных кортах. Ты делаешь что-то и тут же получаешь предупреждение. Думаю, в этом плане нет никаких проблем.



Что касается центральных кортов, то судьи и топ-игроки отлично знают друг друга, знают привычки теннисистов и то, как они могут отреагировать на то или иное действие. Благодаря этому они могут лучше разобраться – случилась в игре какая-то мелочь или же имеет место серьёзное нарушение.



Тем не менее я не чувствую к себе особенного отношения со стороны судей. Да его и быть-то не должно. Бывает, я получаю предупреждения, как это было в Дубае. Жаль, что Стефанос чувствует себя ущемлённым», – цитирует Федерера Metro.