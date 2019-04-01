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Надаль провёл первую тренировку на грунте после травмы

Надаль провёл первую тренировку на грунте после травмы
Теннис / ATP

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль начал подготовку к грунтовому сезону в своей академии на Мальорке. Свой последний официальный матч 32-летний теннисист провёл 15 марта, на двух тай-брейках обыграв Карена Хачанова в четвертьфинале BNP Paribas Open.

«Первая неделя тренировок на грунте», — написал Надаль в своём «инстаграме».

Напомним, испанец не смог выйти на полуфинальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе из-за травмы колена. Его соперник Роджер Федерер без борьбы прошёл в финал, где уступил австрийцу Доминику Тиму.

Первым грунтовым турниром для Надаля станет «Мастерс» в Монте-Карло, который пройдёт в период с 13 по 21 апреля. Рафаэль является 11-кратным и действующим победителем соревнований.

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