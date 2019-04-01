Роджерс – о годичной паузе в выступлениях: не знаю, готова ли я к возвращению

26-летняя американская теннисистка Шелби Роджерс прокомментировала своё возвращение в профессиональный теннис после 12-месячной паузы, связанной с травмой колена.



«Я очень скучала по теннису. Просто сходила с ума, когда мне нельзя было ничего делать. Иногда я выходила на корт, чтобы вспомнить, каково это – просто находиться на игровой площадке.



Год – это слишком много. Я пыталась занять себя другими делами, попробовать что-то новое. До сих пор не знаю, готова ли я к возвращению, но я очень стремилась к этому. Это очень поддерживало меня», – цитирует Роджерс UbiTennis.



Свой первый матч американка проведёт на турнире в Чарльстоне сегодня, 1 апреля. Её соперницей станет россиянка Евгения Родина. Свой последний официальный матч Шелби провела 7 марта 2018 года.