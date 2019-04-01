Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Т. Надаль: цель Академии Рафы – популяризация его имени и помощь детям

Т. Надаль: цель Академии Рафы – популяризация его имени и помощь детям
Теннис / ATP

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал о деталях открытия академии теннисиста на Мальорке. Прекратив тренировать Рафу, Тони сконцентрировался на работе в академии.

«Открытие академии – это наша общая идея с Рафой и его отцом. Цель академии – популяризация имени Рафаэля по всему миру и предоставление возможности любому ребёнку на Манакоре заниматься теннисом.

Мы открыли академию два с половиной года и, в принципе, всем довольны. Конечно, можно улучшить всё, что угодно, но в данный момент всё хорошо – школа постепенно растёт, и всё больше детей может заниматься теннисом», – цитирует Тони Tuttosport.

Самым известным выпускником Академии Рафы Надаля является испанец Хауме Мунар. В настоящее время 21-летний теннисист является 60-й ракеткой мира.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент