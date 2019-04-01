Т. Надаль: цель Академии Рафы – популяризация его имени и помощь детям

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал о деталях открытия академии теннисиста на Мальорке. Прекратив тренировать Рафу, Тони сконцентрировался на работе в академии.



«Открытие академии – это наша общая идея с Рафой и его отцом. Цель академии – популяризация имени Рафаэля по всему миру и предоставление возможности любому ребёнку на Манакоре заниматься теннисом.



Мы открыли академию два с половиной года и, в принципе, всем довольны. Конечно, можно улучшить всё, что угодно, но в данный момент всё хорошо – школа постепенно растёт, и всё больше детей может заниматься теннисом», – цитирует Тони Tuttosport.

Самым известным выпускником Академии Рафы Надаля является испанец Хауме Мунар. В настоящее время 21-летний теннисист является 60-й ракеткой мира.