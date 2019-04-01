Хромачёва проиграла Пегуле на старте турнира в Чарльстоне

На старте турнира в Чарльстоне (США) россиянка Ирина Хромачёва, несмотря на разгромную победу в первом сете, уступила в трёх партиях американке Джессике Пегуле со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.
23-летняя уроженка Москвы дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и сделала 5 брейков. Её визави не выполнила ни одного эйса, 2 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.
Следующей соперницей Пегулы станет латвийка Анастасия Севастова, посеянная под четвёртым номером.
Женщины. Чарльстон. Первый круг
Сабина Лисицки (Германия) — Софья Кенин (США) — 5:7, 4:6
Анна-Лена Фридзам (Германия) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:1, 2:6, 0:6
Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Фанни Штолляр (Венгрия) — 6:0, 6:3.
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