Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хромачёва проиграла Пегуле на старте турнира в Чарльстоне

Хромачёва проиграла Пегуле на старте турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

На старте турнира в Чарльстоне (США) россиянка Ирина Хромачёва, несмотря на разгромную победу в первом сете, уступила в трёх партиях американке Джессике Пегуле со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.

23-летняя уроженка Москвы дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и сделала 5 брейков. Её визави не выполнила ни одного эйса, 2 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

Следующей соперницей Пегулы станет латвийка Анастасия Севастова, посеянная под четвёртым номером.

Женщины. Чарльстон. Первый круг

Сабина Лисицки (Германия) — Софья Кенин (США) — 5:7, 4:6

Анна-Лена Фридзам (Германия) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:1, 2:6, 0:6

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Фанни Штолляр (Венгрия) — 6:0, 6:3.

01 апреля 2019 года, понедельник. 17:10 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Джессика Пегула
81
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
2 : 1
Ирина Хромачёва
139
Россия
Ирина Хромачёва
И. Хромачёва
1 2 3
           
1 7 7 6
6 6 4 1
           
01 апреля 2019 года, понедельник. 17:10 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Сабина Лисицки
299
Германия
Сабина Лисицки
С. Лисицки
0 : 2
Софья Кенин
36
США
Софья Кенин
С. Кенин
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
01 апреля 2019 года, понедельник. 17:10 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Анна-Лена Фридзам
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
1 : 2
Тамара Зиданшек
65
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
1 2 3
           
6 2 0
1 6 6
           
01 апреля 2019 года, понедельник. 17:05 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Сара Соррибес-Тормо
78
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
2 : 0
Фанни Штолляр
126
Венгрия
Фанни Штолляр
Ф. Штолляр
1 2 3
           
6 6  
0 3  
           
Павлюченкова. Перезагрузка в счастливом Монтеррее
На первой неделе апреля разыгрывается крупный турнир в Чарльстоне и удачный для Павлюченковой Монтеррей. У мужчин – недельная пауза.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент