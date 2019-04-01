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Вихлянцева уступила Марии в первом круге соревнований в Чарльстоне

Вихлянцева уступила Марии в первом круге соревнований в Чарльстоне
Теннис / WTA

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла преодолеть первый раунд турнира в Чарльстоне (США), проиграв в двух сетах Татьяне Марии из Германии со счётом 2:6, 5:7. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

22-летняя уроженка Волгограда не выполнила ни одного эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. В активе её соперницы 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 сделанных брейков.

Во втором круге Мария встретится с представительницей США Мэдисон Кис, посеянной под восьмым номером.

Напомним, первый номер посева получила победительница соревнований 2016 года американка Слоан Стивенс, второй — голландка Кики Бертенс, третий — Арина Соболенко из Беларуси, четвёртый — латвийская теннисистка Анастасия Севастова.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.

01 апреля 2019 года, понедельник. 18:30 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Наталья Вихлянцева
112
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
0 : 2
Татьяна Мария
59
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
1 2 3
           
2 5  
6 7  
           
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