Вихлянцева уступила Марии в первом круге соревнований в Чарльстоне

Россиянка Наталья Вихлянцева не смогла преодолеть первый раунд турнира в Чарльстоне (США), проиграв в двух сетах Татьяне Марии из Германии со счётом 2:6, 5:7. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

22-летняя уроженка Волгограда не выполнила ни одного эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. В активе её соперницы 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 сделанных брейков.

Во втором круге Мария встретится с представительницей США Мэдисон Кис, посеянной под восьмым номером.

Напомним, первый номер посева получила победительница соревнований 2016 года американка Слоан Стивенс, второй — голландка Кики Бертенс, третий — Арина Соболенко из Беларуси, четвёртый — латвийская теннисистка Анастасия Севастова.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.