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Остапенко обыграла Ларссон в первом круге турнира в Чарльстоне

Остапенко обыграла Ларссон в первом круге турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Латвийка Елена Остапенко вышла во второй раунд турнира в Чарльстоне (США), переиграв представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

Уроженка Риги дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Ларссон выполнила 1 эйс, ни разу не ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

Следующей соперницей Остапенко, посеянной под 10-м номером, станет победительница пары Шелби Роджерс (США, WC) — Евгения Родина (Россия).

Первый номер посева получила победительница соревнований 2016 года американка Слоан Стивенс, второй — голландка Кики Бертенс, третий — представительница Беларуси Арина Соболенко, четвёртый — Анастасия Севастова из Латвии.

Женщины. Чарльстон. Первый круг

Сара Эррани (Италия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 0:6, 1:6

01 апреля 2019 года, понедельник. 18:55 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Елена Остапенко
31
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
2 : 0
Юханна Ларссон
88
Швеция
Юханна Ларссон
Ю. Ларссон
1 2 3
           
6 6  
1 4  
           
01 апреля 2019 года, понедельник. 19:10 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Сара Эррани
209
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
0 : 2
Моника Пуиг
63
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
1 2 3
           
0 1  
6 6  
           
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