Остапенко обыграла Ларссон в первом круге турнира в Чарльстоне

Латвийка Елена Остапенко вышла во второй раунд турнира в Чарльстоне (США), переиграв представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

Уроженка Риги дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Ларссон выполнила 1 эйс, ни разу не ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.

Следующей соперницей Остапенко, посеянной под 10-м номером, станет победительница пары Шелби Роджерс (США, WC) — Евгения Родина (Россия).

Первый номер посева получила победительница соревнований 2016 года американка Слоан Стивенс, второй — голландка Кики Бертенс, третий — представительница Беларуси Арина Соболенко, четвёртый — Анастасия Севастова из Латвии.

Женщины. Чарльстон. Первый круг

Сара Эррани (Италия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 0:6, 1:6