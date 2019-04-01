Остапенко обыграла Ларссон в первом круге турнира в Чарльстоне

Латвийка Елена Остапенко вышла во второй раунд турнира в Чарльстоне (США), переиграв представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
Уроженка Риги дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Ларссон выполнила 1 эйс, ни разу не ошиблась на подаче и сделала 1 брейк.
Следующей соперницей Остапенко, посеянной под 10-м номером, станет победительница пары Шелби Роджерс (США, WC) — Евгения Родина (Россия).
Первый номер посева получила победительница соревнований 2016 года американка Слоан Стивенс, второй — голландка Кики Бертенс, третий — представительница Беларуси Арина Соболенко, четвёртый — Анастасия Севастова из Латвии.
Женщины. Чарльстон. Первый круг
Сара Эррани (Италия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 0:6, 1:6
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