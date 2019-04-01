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Бенчич вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Бенчич вышла во второй круг турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич одержала победу на старте соревнований в Чарльстоне (США). В двух сетах она разгромила австралийку Дестани Айаву со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

22-летняя уроженка Флавиля выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и сделала 6 брейков. Её соперница трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге Бенчич встретится с американкой Александрой Киик.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.

Женщины. Чарльстон. Первый круг

Мэнди Минелла (Люксембург) — Анна Шмидлова (Словакия) — 3:6, 7:5, 6:0

Полин Пармантье (Франция) — Александра Киик (США) — 3:6, 0:6

01 апреля 2019 года, понедельник. 20:30 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Дестани Айава
205
Австралия
Дестани Айава
Д. Айава
0 : 2
Белинда Бенчич
21
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 2 3
           
3 0  
6 6  
           
01 апреля 2019 года, понедельник. 18:45 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Мэнди Минелла
103
Люксембург
Мэнди Минелла
М. Минелла
2 : 1
Анна Шмидлова
64
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
1 2 3
           
3 7 6
6 5 0
           
01 апреля 2019 года, понедельник. 20:10 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Полин Пармантье
54
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
0 : 2
Александра Киик
146
США
Александра Киик
А. Киик
1 2 3
           
3 0  
6 6  
           
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