Бенчич вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич одержала победу на старте соревнований в Чарльстоне (США). В двух сетах она разгромила австралийку Дестани Айаву со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

22-летняя уроженка Флавиля выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и сделала 6 брейков. Её соперница трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге Бенчич встретится с американкой Александрой Киик.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.

Женщины. Чарльстон. Первый круг

Мэнди Минелла (Люксембург) — Анна Шмидлова (Словакия) — 3:6, 7:5, 6:0

Полин Пармантье (Франция) — Александра Киик (США) — 3:6, 0:6