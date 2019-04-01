Бенчич вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич одержала победу на старте соревнований в Чарльстоне (США). В двух сетах она разгромила австралийку Дестани Айаву со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 57 минут.
22-летняя уроженка Флавиля выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и сделала 6 брейков. Её соперница трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из четырёх.
Во втором круге Бенчич встретится с американкой Александрой Киик.
Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.
Женщины. Чарльстон. Первый круг
Мэнди Минелла (Люксембург) — Анна Шмидлова (Словакия) — 3:6, 7:5, 6:0
Полин Пармантье (Франция) — Александра Киик (США) — 3:6, 0:6
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