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Флипкенс разгромила Данилович в первом круге турнира в Монтеррее

Флипкенс разгромила Данилович в первом круге турнира в Монтеррее
Теннис / WTA

На старте соревнований в Монтеррее (Мексика) бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс, получившая шестой номер посева, в двух партиях разгромила Ольгу Данилович из Сербии со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час.

33-летняя спортсменка выполнила 7 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Её соперница ни разу не подала навылет, не допускала двойных ошибок и не делала брейков. Ранее Флипкенс и Данилович не встречались.

За выход в четвертьфинал 58-я ракетка мира поборется с победителем пары Хэрриет Дарт (Великобритания) — Далила Якупович (Словения).

Действующей победительницей турнира в Монтеррее является представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.

01 апреля 2019 года, понедельник. 22:05 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Ольга Данилович
120
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
0 : 2
Кирстен Флипкенс
58
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
1 2 3
           
2 1  
6 6  
           
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