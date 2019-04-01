Флипкенс разгромила Данилович в первом круге турнира в Монтеррее

На старте соревнований в Монтеррее (Мексика) бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс, получившая шестой номер посева, в двух партиях разгромила Ольгу Данилович из Сербии со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час.

33-летняя спортсменка выполнила 7 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Её соперница ни разу не подала навылет, не допускала двойных ошибок и не делала брейков. Ранее Флипкенс и Данилович не встречались.

За выход в четвертьфинал 58-я ракетка мира поборется с победителем пары Хэрриет Дарт (Великобритания) — Далила Якупович (Словения).

Действующей победительницей турнира в Монтеррее является представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.