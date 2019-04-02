11 эйсов не спасли Бабош от поражения на старте турнира в Монтеррее

Венгерская теннисистка Тимя Бабош не смогла выйти во второй раунд хардовых соревнований в Монтеррее (Мексика). В трёх партиях она уступила представительнице Сербии Иване Йорович со счётом 6:2, 4:6, 3:6.



Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. На счету Бабош 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 11. Победительница встречи отметилась 5 подачами навылет, 8 двойными ошибками и 5 брейками.



Следующей соперницей Йорович станет победительница пары Анастасия Павлюченкова (Россия, 3) – Анна Блинкова (Россия).

Действующей чемпионкой соревнований в Монтеррее является представительница Испании Гарбинье Мугуруса. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира она оказалась сильнее именно Бабош.