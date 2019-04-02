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11 эйсов не спасли Бабош от поражения на старте турнира в Монтеррее

11 эйсов не спасли Бабош от поражения на старте турнира в Монтеррее
Теннис / WTA

Венгерская теннисистка Тимя Бабош не смогла выйти во второй раунд хардовых соревнований в Монтеррее (Мексика). В трёх партиях она уступила представительнице Сербии Иване Йорович со счётом 6:2, 4:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. На счету Бабош 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 11. Победительница встречи отметилась 5 подачами навылет, 8 двойными ошибками и 5 брейками.

Следующей соперницей Йорович станет победительница пары Анастасия Павлюченкова (Россия, 3) – Анна Блинкова (Россия).

Действующей чемпионкой соревнований в Монтеррее является представительница Испании Гарбинье Мугуруса. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира она оказалась сильнее именно Бабош.

02 апреля 2019 года, вторник. 05:30 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Тимя Бабош
106
Венгрия
Тимя Бабош
Т. Бабош
1 : 2
Ивана Йорович
100
Сербия
Ивана Йорович
И. Йорович
1 2 3
           
6 4 3
2 6 6
           
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