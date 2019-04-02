Роджерс: не помню, когда в последний раз я плакала, выиграв первый сет

Американская теннисистка Шелби Роджерс поделилась впечатлениями от победы в матче с россиянкой Евгенией Родиной в первом круге турнира в Чарльстоне (США) со счётом 6:4, 6:2. Шелби пропустила около 13 месяцев из-за травмы колена.

«Не помню, когда в последний раз я плакала, выиграв первый сет. Если честно, это даже стыдно. Это был прекрасный момент, я наслаждалась каждой секундой матча, даже когда проигрывала свою подачу. Это часть игры.

Мне так не хватало этих эмоций: адреналина, нервов, возбуждения и других. За пределами арены такого не воспроизведёшь", — цитирует Роджерс официальный сайт тура.

Шелби также рассказала, как поняла о сложности своей травмы и чем занималась в прошедшие месяцы.

«Я помню лишь, что находилась на корте и понимала, что что-то не так, однако прекращать борьбу не хотела. Пожалуй, лучше было сняться. После игры я сказала тренеру, что не хочу сразу идти к врачу. Я знала, что всё плохо. Не хотела слышать это. Это был тяжёлый момент.

Это было непростое время, но я смогла многому научиться. Я вновь начала играть на пианино, занялась гольфом, когда полностью поправилась. Я старалась занять себя. Я даже занималась обучением онлайн по программе WTA. Я выбрала курс психологии.

В идеале следовало начать возвращение с турнира поменьше, но это настоящая история. Так здорово вернуться в родной город. Это приятный момент. Приходится работать с имеющимся расписанием и теми турнирами, которые доступны. Так получилось, что я была готова именно к Чарльстону. Я благодарна за «уайлд-кард».

Мы играли вечером, так что день был долгим. Я испытала много эмоций. Я проснулась и с нетерпением ждала выхода на корт. Я так рада возможности вновь играть. Я бы не могла придумать историю лучше. Просто счастлива, что стартовала с победы", — сказала американка.