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Остапенко: я допускала не так много ошибок и старалась почаще пробивать навылет

Остапенко: я допускала не так много ошибок и старалась почаще пробивать навылет
Теннис / WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу над шведкой Юханной Ларссон в первом круге турнира в Чарльстоне со счётом 6:1, 6:4.

«Думаю, в целом я сыграла хорошо. Я допускала не так много ошибок и старалась почаще пробивать навылет. Мне противостояла прекрасная теннисистка. Мы встречались пару раз. Победить её нелегко, так как она сражается до конца. Я просто старалась играть в свой лучший теннис. Здорово, что мне удалось победить.

Я очень рада быть здесь. В Чарльстоне замечательная атмосфера, мне хочется выступить как можно лучше. Конечно, на грунте нужно двигаться иначе, так как здесь можно скользить. Мне нравится это покрытие.

Я была рада вернуться к тренировкам на грунте после турнира в Майами. Особенно мне нравится зелёный грунт, потому что он быстрее красного", — цитирует Остапенко официальный сайт WTA.

Во втором круге Елена сыграет с американкой Шелби Роджерс.

Остапенко обыграла Ларссон в первом круге турнира в Чарльстоне
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