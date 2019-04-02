Бертенс: на грунте я могу сделать больше, чем на других покрытиях

Голландская теннисистка Кики Бертенс поделилась ожиданиями от грунтового сезона. На турнире в Чарльстоне (США) она посеяна под вторым номером.

«На грунте я ощущаю больше свободы. Я могу сделать больше, чем на других покрытиях. Поэтому мне легче переходить на грунт, чем возвращаться на хард.

Ощущения от нынешнего сезона не такие, как от предыдущих. Раньше я знала, что если не лучшим образом сыграю на грунте, то вылечу из топ-50. Теперь же этого не случится, поэтому я чувствую себя свободнее. Но всё равно многое может произойти.

В прошлом году я приехала на этот турнир расслабленной. Я знала, что впереди долгий грунтовый сезон. Мне удалось здорово выступить здесь. Посмотрим, как получится в этот раз.

Я хотела поскорее вернуться к тренировкам на грунте. В первые дни мне было нелегко скользить и работать над вращением. Нужно было заново ко всему привыкать. Я выросла на зелёном грунте. Сначала был красный грунт, но потом я 10 лет тренировалась на зелёном, в том числе в зале. Так что я адаптировалась к покрытию", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

Во втором круге турнира в Чарльстоне Бертенс сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан.