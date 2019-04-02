Собкин: победа Федерера в Майами закономерна. Неудача Джоковича – его проблема

Борис Собкин, тренер Евгения Донского, прокомментировал победу Роджера Федерера на соревнованиях в Майами (США).



«Победа Роджера в Майами однозначно закономерна. Тот уровень, что он показывал на этом турнире, был потрясающим. Я даже не понимаю, как ему удалось так играть.



О какой случайности можно говорить, если человек был в финале турнира в Индиан-Уэллсе и проиграл в решающем сете со счётом 5:7, а затем завоевал чемпионский титул в Майами. Да и в Индиан-Уэллсе Роджер вполне мог бы первенствовать, если бы не совершенно ненужный укороченный удар в его исполнении. То есть стать победителем двух «Мастерсов» подряд.



В Майами я спросил Федерера, зачем он это сделал. Вот его ответ, цитирую: «Я сам не знаю». И дело даже не в результате, хотя он впечатляющ, а в уровне тенниса, который Федерер демонстрировал. Что до проигрыша Джоковича и неучастия Надаля, это их проблемы», – заявил Собкин в интервью GoTennis.

Федерер снова первый! А ещё у него теперь больше 100 титулов На «Мастерс 1000» в Майами Роджер Федерер завоевал 101-й трофей в карьере в одиночном разряде и возглавил чемпионскую гонку.