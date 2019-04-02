Наоми Осака опубликовала фото в кружевном белье

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака порадовала своих подписчиков фотографиями в белье. Соответствующие снимки она опубликовала в своём «инстаграме».

Свои восторженные комментарии под постом оставили австралийка Айла Томлянович, бельгийка Элисе Мертенс, британка Наоми Броэди и Мари Осака, сестра Наоми.



Напомним, 21-летняя Осака – победительница двух последних турниров «Большого шлема». После триумфа на Открытом чемпионате Австралии она возглавила рейтинг WTA. Из последних шести матчей теннисистка выиграла лишь в трёх и вплотную подпустила к себе в рейтинге румынку Симону Халеп – между ними менее 200 очков.

В ходе турнира в Майами Наоми прервала свой матч для того, чтобы поймать насекомое, которое попало на корт.