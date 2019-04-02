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Надаль: играть до 37, как Федерер? Наверное, нет

Надаль: играть до 37, как Федерер? Наверное, нет
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал возможное продолжение профессиональной карьеры до 37 лет. В данный момент испанцу 32 года.

«Смогу ли я играть так же долго, как Роджер? Наверное, нет. Если говорить об этом прямо сейчас. Тем не менее, когда мне было 26 или 25 лет, я не мог себе представить, что я продолжу играть после 32 лет. Ты никогда не знаешь, что случится…

В туре играет много возрастных теннисистов – Федерер, Карлович, Винус и Серена. Очевидно, что у них есть несколько причин для этого.

Во-первых, конечно, нужно быть увлечённым своим делом. Во-вторых, нужно очень хорошо работать над предотвращением травм, относиться к своему телу правильно. Ну и, естественно, оставаться конкурентоспособным на самом высоком уровне», – цитирует Надаля Tennis World USA.

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