Надаль: играть до 37, как Федерер? Наверное, нет

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал возможное продолжение профессиональной карьеры до 37 лет. В данный момент испанцу 32 года.



«Смогу ли я играть так же долго, как Роджер? Наверное, нет. Если говорить об этом прямо сейчас. Тем не менее, когда мне было 26 или 25 лет, я не мог себе представить, что я продолжу играть после 32 лет. Ты никогда не знаешь, что случится…



В туре играет много возрастных теннисистов – Федерер, Карлович, Винус и Серена. Очевидно, что у них есть несколько причин для этого.



Во-первых, конечно, нужно быть увлечённым своим делом. Во-вторых, нужно очень хорошо работать над предотвращением травм, относиться к своему телу правильно. Ну и, естественно, оставаться конкурентоспособным на самом высоком уровне», – цитирует Надаля Tennis World USA.