Матчи в Чарльстоне, запланированные на 2 апреля, переносятся из-за дождя

На турнире в Чарльстоне (США) матчи игрового дня, запланированные на сегодня, 2 апреля, переносятся по времени из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает пресс-служба соревнований, встречи начнутся не ранее 20:00 мск. Изначально старт был запланирован на 17:00 мск.

Напомним, первый номер посева получила победительница соревнований 2016 года американка Слоан Стивенс, второй — голландка Кики Бертенс, третий — представительница Беларуси Арина Соболенко, четвёртый — латвийская теннисистка Анастасия Севастова.



Первые восемь сеяных теннисисток вступят в борьбу со второго круга.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.