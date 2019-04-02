Возняцки: рада, что призовые в женском теннисе стали такими же, как в мужском

Датская теннисистка Каролина Возняцки высказала мнение по поводу равных призовых в женских и мужских турнирах.

«Одинаковые призовые – это большой шаг вперёд для тенниса. Мне кажется, наш вид спорта — первый, который пошёл на это, и я очень горда, что мы подаём такой пример всему миру. Думаю, мужчины и женщины заслуживают получать одинаковую зарплату. Мы живём в такое время, когда можем высказываться и быть услышанными. Считаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Я никогда не могла поверить, что женщины не заслуживают получать столько же, сколько и мужчины, занимаясь тем же самым делом и добиваясь таких же результатов. Мы действительно этого заслуживаем. Пол не имеет значения», — заявила Возняцки в интервью пресс-службе WTA.

Возняцки занимает 13-е место в рейтинге WTA. Сумма её призовых составляет $ 33,7 млн.