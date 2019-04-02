Якупович сыграет с Флипкенс во втором круге турнира в Монтеррее

Словенка Далила Якупович на старте турнира в Монтеррее (Мексика) в двух сетах взяла верх над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

28-летняя спортсменка дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из десяти. Дарт не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 2 брейка. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в четвертьфинал Якупович поборется с бельгийкой Кирстен Флипкенс, посеянной под шестым номером.

Действующей победительницей турнира в Монтеррее является представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая в прошлогоднем финале переиграла венгерку Тими Бабош.