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Якупович сыграет с Флипкенс во втором круге турнира в Монтеррее

Якупович сыграет с Флипкенс во втором круге турнира в Монтеррее
Теннис / WTA

Словенка Далила Якупович на старте турнира в Монтеррее (Мексика) в двух сетах взяла верх над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

28-летняя спортсменка дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из десяти. Дарт не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и сделала 2 брейка. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в четвертьфинал Якупович поборется с бельгийкой Кирстен Флипкенс, посеянной под шестым номером.

Действующей победительницей турнира в Монтеррее является представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая в прошлогоднем финале переиграла венгерку Тими Бабош.

02 апреля 2019 года, вторник. 19:10 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Хэрриет Дарт
136
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
0 : 2
Далила Якупович
92
Словения
Далила Якупович
Д. Якупович
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
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