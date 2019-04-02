Дияс и Викери успешно стартовали на турнире в Монтеррее

В первом круге турнира в Монтеррее (Мексика) представительница Казахстана Зарина Дияс в двух партиях взяла верх над мексиканкой Ренатой Сарасуа — 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

25-летняя уроженка Алма-Аты выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 19. Её визави не подавала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

Следующей соперницей Дияс станет победительница пары Мию Като (Япония, Q) — Виктория Азаренко (Беларусь, 5).

Действующей чемпионкой турнира в Монтеррее является Гарбинье Мугуруса из Испании, которая в прошлогоднем финале переиграла венгерку Тимю Бабош.

Женщины. Монтеррей. Первый круг

Сачия Викери (США) — Элисон Риске (США) — 7:6 (8:6), 6:1