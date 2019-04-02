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Дияс и Викери успешно стартовали на турнире в Монтеррее

Дияс и Викери успешно стартовали на турнире в Монтеррее
Теннис / WTA

В первом круге турнира в Монтеррее (Мексика) представительница Казахстана Зарина Дияс в двух партиях взяла верх над мексиканкой Ренатой Сарасуа — 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

25-летняя уроженка Алма-Аты выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 19. Её визави не подавала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

Следующей соперницей Дияс станет победительница пары Мию Като (Япония, Q) — Виктория Азаренко (Беларусь, 5).

Действующей чемпионкой турнира в Монтеррее является Гарбинье Мугуруса из Испании, которая в прошлогоднем финале переиграла венгерку Тимю Бабош.

Женщины. Монтеррей. Первый круг

Сачия Викери (США) — Элисон Риске (США) — 7:6 (8:6), 6:1

02 апреля 2019 года, вторник. 19:10 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Рената Сарасуа
243
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
0 : 2
Зарина Дияс
107
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
02 апреля 2019 года, вторник. 19:10 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Сачия Викери
134
США
Сачия Викери
С. Викери
2 : 0
Элисон Риске
47
США
Элисон Риске
Э. Риске
1 2 3
           
7 8 6  
6 6 1  
           
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