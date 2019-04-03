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Павлюченкова успешно стартовала в Монтеррее, отдав Блинковой лишь три гейма

Павлюченкова успешно стартовала в Монтеррее, отдав Блинковой лишь три гейма
Теннис / WTA

В первом круге турнира в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $ 250 тыс. россиянка Анастасия Павлюченкова, посеянная под третьим номером, за 57 минут легко обыграла соотечественницу Анну Блинкову — 6:0, 6:3.

27-летняя уроженка Самары допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. В активе её визави 6 двойных ошибок и ни одного брейка. Кроме того, обе теннисистки ни разу не смогли подать навылет. Ранее Павлюченкова и Блинкова не встречались.

За выход в четвертьфинал соревнований 33-я ракетка мира поспорит с Иваной Йорович из Сербии.

Действующей победительницей турнира в Монтеррее является представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.

02 апреля 2019 года, вторник. 23:10 МСК
Монтеррей. 1-й круг
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
33
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2 : 0
Анна Блинкова
117
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
1 2 3
           
6 6  
0 3  
           
Павлюченкова. Перезагрузка в счастливом Монтеррее
На первой неделе апреля разыгрывается крупный турнир в Чарльстоне и удачный для Павлюченковой Монтеррей. У мужчин – недельная пауза.
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