Павлюченкова успешно стартовала в Монтеррее, отдав Блинковой лишь три гейма

В первом круге турнира в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $ 250 тыс. россиянка Анастасия Павлюченкова, посеянная под третьим номером, за 57 минут легко обыграла соотечественницу Анну Блинкову — 6:0, 6:3.

27-летняя уроженка Самары допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. В активе её визави 6 двойных ошибок и ни одного брейка. Кроме того, обе теннисистки ни разу не смогли подать навылет. Ранее Павлюченкова и Блинкова не встречались.

За выход в четвертьфинал соревнований 33-я ракетка мира поспорит с Иваной Йорович из Сербии.

Действующей победительницей турнира в Монтеррее является представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.