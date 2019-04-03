Азаренко: нелегко играть с соперницей, которую не знаешь

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от победы над представительницей Японии Мию Като в первом круге турнира категории в Монтеррее (Мексика) со счётом 6:4, 6:2.

«Мне потребовалось несколько лет, чтобы наконец прибыть сюда. Мне приятно находиться в Монтеррее. Первая игра всегда получается непростой. Нелегко играть с соперницей, которую не знаешь. К тому же у меня не было времени адаптироваться к условиям. Надеюсь, постепенно разогреюсь», — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA.

За выход в четвертьфинал соревнований Азаренко поспорит с Зариной Дияс из Казахстана. Действующей чемпионкой турнира в Монтеррее является испанка Гарбинье Мугуруса.

Турнир завершится 7 апреля.