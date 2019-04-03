Стивенс: Соррибес-Тормо играет не так, как большинство девушек

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала победу во втором круге турнира в Чарльстоне (США) над испанкой Сарой Соррибес-Тормо со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

«Это был непростой день, поэтому я так рада, что смогла пройти дальше. Конечно, было немало разных факторов, но в целом я осталась довольна тем, как боролась и нашла путь к победе. Соррибес-Тормо играет не так, как большинство девушек. Она часто использует резаные удары, много бегает, но старается не отходить далеко от задней линии. Она действует разнообразно, так что противостоять ей нелегко.



Корт был довольно медленным из-за прошедшего дождя. Покрытие стало немного липким, так что, как я сказала, различных факторов было много. Рада, что смогла выиграть", — цитирует Стивенс официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Стивенс поспорит с победительницей матча Тамара Зиданшек (Словения) — Айла Томлянович (Австралия).