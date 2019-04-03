Оже-Альяссим получил «уайлд-кард» на «Мастерс» в Мадриде

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим получил специальное приглашение от организаторов грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 5 по 12 мая. Об этом сообщает Tennis World USA.



«Я хотел бы поблагодарить Фелисьяно Лопеса (директора турнира. – Прим. «Чемпионата») и всех остальных организаторов Madrid Mutua Open за возможность сыграть в основной сетке турнира. Не могу дождаться момента, когда я вернусь в Мадрид», – заявил теннисист.



18-летний канадец является одним из самых перспективных игроков мира. Он принял участие в пяти турнира категории АТР 1000, в которых одержал девять побед. Самыми успешными для него оказались минувшие соревнования в Майами (США), где он добрался до полуфинала, но уступил американцу Джону Иснеру. Оже-Альяссим стал самым юным участником 1/2 финала Miami Open в истории турнира.



На сегодня Феликс является 33-й ракеткой мира.