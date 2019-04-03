Ф. Лопес: у Оже-Альяссима большое будущее, его арсенал ударов почти неограничен

Испанский теннисист и директор «Мастерса» в Мадриде Фелисьяно Лопес прокомментировал предоставление турниром «уайлд-кард» 18-летнему канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.



«Феликс – невероятный игрок. Всё, что он делает в 18 лет, выглядит удивительным. У него большое будущее. Стоит отметить его арсенал ударов – он почти неограничен.



Оже-Альяссим получит «уайлд-кард» на турнир в Мадриде из-за классных результатов в начале сезона. Уверен, он прекрасно сыграет. Напомню, в прошлом сезоне в качестве восходящей звезды наше специальное приглашение получил Стефанос Циципас. Сейчас он входит в десятку лучших теннисистов мира», – цитирует Лопеса Tennis World USA.

На сегодня Оже-Альяссим является 33-й ракеткой мира.