Касаткина опубликовала фото с эклером в Париже

Первая ракетка России Дарья Касаткина поделилась со своими подписчиками фотографиями из Парижа.



«Париж – город круассанов и эклеров», – так подписала Дарья фото, опубликованные в своём «инстаграме».

21-летняя теннисистка, завершившая 2018 год в десятке лучших теннисисток мира, в текущем сезоне выступает не лучшим образом. В 10 матчах Дарья одержала лишь три победы. Одна из побед пришлась на матч Кубка Федерации.

На соревнованиях категории Premier в Майами россиянка вышла во второй раунд, где уступила американке Винус Уильямс. В этом матче Касаткина не выиграла ни одного очка на своей подаче.

В данный момент уроженка Тольятти занимает 22-ю строчку в рейтинге WTA. Ранее стало известно о том, что Касаткина сыграет на турнирах категории Premier в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).