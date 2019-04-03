Коллинз — о криках на корте: я играла в теннис в колледже, там другая атмосфера

Американка Даниэль Коллинз рассказала, почему громко кричит после удачных розыгрышей и часто вскидывает вверх кулак.
«Я играла в теннис в колледже, а там другая атмосфера. Может быть, некоторые люди привычны к тому, что теннис играют в клубах и зрители говорят: „О, какой замечательный удар“. Но это не про меня. Я росла не в такой обстановке. В колледже у нас всё было не так.
Наверное, моё поведение кого-то удивляет, но мне кажется, что прибавить остроты полезно. В конце концов это же соревнования", — приводит слова Коллинз официальный сайт тура.
В первом круге турнира в Чарльстоне (США) Даниэль обыграла соотечественницу Мэдисон Бренгл со счётом 6:1, 6:3. Действующей чемпионкой соревнований является голландка Кики Бертенс.
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