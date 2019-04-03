Возняцки: я пробежала 5 миль по улицам Чарльстона, люди пожелали мне удачи

Датская теннисистка Каролина Возняцки сообщила, что успела совершить свою привычную пробежку перед стартом на турнире в Чарльстоне (США).

«Я прибыла в Чарльстон лишь позавчера вечером. Накануне потренировалась, а затем пробежала пять миль по улицам города. Мы любовались домами. Это было классно. Пару людей подошли ко мне и пожелали удачи. В основном же мы бежали там, где людей было мало», — приводит слова Возняцки официальный сайт тура.

Во втором круге Каролина, посеянная под пятым номером, сыграет с представительницей Германии Лаурой Зигемунд.

В 2018 году победительницей турнира в Чарльстоне стала голландская теннисистка Кики Бертенс. В финале она в двух сетах обыграла немку Юлию Гёргес со счётом 6:2, 6:1.