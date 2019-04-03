Стивенс: я деньги вообще не трачу. Не хочу быть старой и бедной

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Чарльстоне (США) под первым номером, рассказала об отношении к деньгам.

«Я деньги вообще не трачу. Не хочу быть старой и бедной. Это одна из вещей, в которых я уверена. Когда я постарею, то жить в бедности не буду.

Каждое утро я проверяю биржевые сводки и свой банковский счёт, чтобы ничего не упустить. Такие вещи я всегда подробно анализирую. Свою пенсию я также каждый день проверяю. Я не обычная 26-летняя девушка. Но я просто делаю всё, чтобы ничего не пропало", — цитирует Стивенс официальный сайт WTA-тура.

Во втором круге турнира в Чарльстоне Слоан обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).