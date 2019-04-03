Кис: теннис дал мне опыт, друзей. Это важнее статуса профессионального игрока

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на турнире в Чарльстоне (США) под восьмым номером, дала совет начинающим игрокам.

«Даже если вы не станете профессионалами или не попадёте в специализированную школу, теннис всегда останется забавой. Вы можете играть с другими людьми и заводить друзей.

Теннис так много дал мне. Не только профессию, но и опыт, дружбу, отношения. Это гораздо важнее статуса профессионального игрока", — приводит слова Кис официальный сайт тура.

Во втором круге турнира в Чарльстоне Мэдисон сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией.

В 2018 году победительницей этих соревнований стала голландская теннисистка Кики Бертенс. В финале она в двух сетах обыграла немку Юлию Гёргес со счётом 6:2, 6:1.