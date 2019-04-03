Б. Брайан: я бы и не помнил о своей операции, если бы не 25-сантиметровый шрам

Американский теннисист Боб Брайан рассказал о восстановлении после операции на бедре, из-за которой он не смог выступать на профессиональном уровне полгода.



«Знаете, сейчас я уже и не помню об этой операции. Вспоминаю о ней только после душа, когда стою перед зеркалом и вижу 25-сантиметровый шрам. Не было бы его, я бы и не знал о той операции», – цитирует 40-летнего американца New York Times.



Напомним, после возвращения Боб в паре с братом-близнецом Майком выиграл уже два турнира – в Делрэй Бич и Майами.



Напомним, двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Энди Маррей решился на аналогичную операцию у того же врача. Перенеся хирургическое вмешательство в январе, в апреле он уже начал первые тренировки на корте.