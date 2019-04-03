Севастова: после возвращения в теннис у меня не было конкретных целей

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, посеянная на турнире в Чарльстоне (США) под четвёртым номером, призналась, что отсутствие ожиданий после возобновления карьеры в 2015 году очень помогло ей.
«Когда я вернулась в теннис, то просто хотела вновь проверить свои силы. Я всё ещё любила теннис и соревнования. У меня не было конкретных целей, и это мне помогло. Конечно, какие-то задачи у меня присутствовали, но ничего сложного. Никакого давления я не испытывала.
Думаю, поначалу всем играть легче, когда никакого давления нет. Второй год всегда получается тяжелее первого", — приводит слова Севастовой официальный сайт тура.
Во втором круге турнира в Чарльстоне Анастасия сыграет с американкой Джессикой Пегулой.
Павлюченкова. Перезагрузка в счастливом Монтеррее
На первой неделе апреля разыгрывается крупный турнир в Чарльстоне и удачный для Павлюченковой Монтеррей. У мужчин – недельная пауза.