Севастова: после возвращения в теннис у меня не было конкретных целей

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, посеянная на турнире в Чарльстоне (США) под четвёртым номером, призналась, что отсутствие ожиданий после возобновления карьеры в 2015 году очень помогло ей.

«Когда я вернулась в теннис, то просто хотела вновь проверить свои силы. Я всё ещё любила теннис и соревнования. У меня не было конкретных целей, и это мне помогло. Конечно, какие-то задачи у меня присутствовали, но ничего сложного. Никакого давления я не испытывала.

Думаю, поначалу всем играть легче, когда никакого давления нет. Второй год всегда получается тяжелее первого", — приводит слова Севастовой официальный сайт тура.

Во втором круге турнира в Чарльстоне Анастасия сыграет с американкой Джессикой Пегулой.