Зрители устроили овацию Оже-Альяссиму на матче НХЛ в Монреале

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим посетил хоккейный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Монреале. После объявления зрителя о присутствии Феликса на трибунах, зрители, собравшиеся на ледовой арене, устроили ему овацию.

Видео можно увидеть в официальном «твиттере» «Монреаль Канадиенс».



18-летний канадец является одним из самых перспективных игроков мира. Он принял участие в пяти турнира категории АТР 1000, в которых одержал девять побед. Самыми успешными для него оказались минувшие соревнования в Майами (США), где он добрался до полуфинала, но уступил американцу Джону Иснеру. Оже-Альяссим стал самым юным участником 1/2 финала Miami Open в истории турнира.



На сегодня Феликс является 33-й ракеткой мира.