Медведев, Хачанов, Федерер и Надаль – в заявке на «Мастерс» в Риме

Стал известен заявочный список участников турнира категории «Мастерс», который пройдёт на грунтовых кортах Рима в период с 11 по 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба АТР.



Как сообщает пресс-служба ATP, первый номер посева получит представитель Сербии Новак Джокович. Участие также подтвердили испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, японец Кей Нисикори и представитель Аргентины Хуан-Мартин дель Потро.



Помимо этого в основной сетке турнира сыграют два представителя России — Карен Хачанов и Даниил Медведев.



Действующим победителем соревнований является Рафаэль Надаль. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Александра Зверева – 6:1, 1:6, 6:3.

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