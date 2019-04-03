Андрееску, Плишкова, Барти и Кербер — кандидаты на звание лучшего игрока месяца

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку марта 2019 года. На это звание претендуют канадка Бьянка Андрееску, чешка Каролина Плишкова, австралийка Эшли Барти и представительница Германии Анжелика Кербер.

Андрееску выиграла турнир в Индиан-Уэллсе, победив в финале Кербер. Барти в финале соревнований в Майами оказались сильнее Плишковой.

Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.



Голосование по этой номинации завершится завтра, 4 апреля. Победительница будет объявлена 5 апреля. Также будут определены обладательница лучшего удара марта и прорыв месяца.



По итогам января 2019 года лучшим игроком была признана первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака. В феврале в голосовании первенствовала швейцарка Белинда Бенчич.