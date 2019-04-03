Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Се Шувэй и Андрееску — в числе кандидатов на награду в категории «Прорыв марта»

Се Шувэй и Андрееску — в числе кандидатов на награду в категории «Прорыв марта»
Теннис / WTA

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв марта». На победу в этой номинации претендуют представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, канадка Бьянка Андрееску, эстонка Анетт Контавейт и чешка Маркета Вондроушова.

Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.

Голосование в этой номинации завершится завтра, 4 апреля. Победительница будет объявлена 5 апреля. Также будут определены обладательница лучшего удара марта и игрок месяца.

По итогам января 2019 года в номинации «Прорыв месяца» первенствовала украинская теннисистка Даяна Ястремская. В феврале лучшей стала Се Шувэй.

На звание лучшего игрока месяца претендуют канадка Бьянка Андрееску, чешка Каролина Плишкова, немка Анжелика Кербер и австралийка Эшли Барти.

Андрееску, Плишкова, Барти и Кербер — кандидаты на звание лучшего игрока месяца
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент