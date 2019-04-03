Удары С. Уильямс и Халеп претендуют на звание лучшего по итогам марта

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар марта 2019 года». На эту награду претендуют бельгийка Кирстен Флипкенс, румынка Симона Халеп, представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, американка Серена Уильямс и чешка Каролина Плишкова.



Оценить удары и проголосовать за один из них можно на официальном сайте WTA-тура.



Голосование по этой номинации завершится завтра, 4 апреля. Победительница будет объявлена 5 апреля. Также будут определены лучший игрок и прорыв месяца.



По итогам января лучшим был признан удар Се Шувэй (Окленд), в феврале первое место занял момент с участием Халеп (Дубай).

На звание лучшего игрока месяца претендуют канадка Бьянка Андрееску, чешка Каролина Плишкова, немка Анжелика Кербер и австралийка Эшли Барти.

Се Шувэй и Андрееску — в числе кандидатов на награду в категории «Прорыв марта»