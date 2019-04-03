Украинский теннисист Стаховский стал отцом

33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский поделился радостной новостью — в минувшие выходные он стал отцом.

«Хочу поделиться одним из лучших дней в моей жизни. В минувшие выходные моя очаровательная жена Анфиса родила сына Алекса. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой», — написал Стаховский на своей странице в «Инстаграме».

В комментариях Стаховского с прибавлением в семье поздравили теннисистки Элина Свитолина, Виктория Азаренко и Марта Костюк, теннисисты Андреас Сеппи и Алексей Ватутин, футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Стаховский — победитель семи турниров ATP (четыре из них — в одиночном разряде), финалист юниорского US Open 2004.

Фото доступно в «инстаграме» Сергея Стаховского.