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Украинский теннисист Стаховский стал отцом

Украинский теннисист Стаховский стал отцом
Теннис / ATP

33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский поделился радостной новостью — в минувшие выходные он стал отцом.

«Хочу поделиться одним из лучших дней в моей жизни. В минувшие выходные моя очаровательная жена Анфиса родила сына Алекса. Мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой», — написал Стаховский на своей странице в «Инстаграме».

В комментариях Стаховского с прибавлением в семье поздравили теннисистки Элина Свитолина, Виктория Азаренко и Марта Костюк, теннисисты Андреас Сеппи и Алексей Ватутин, футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Стаховский — победитель семи турниров ATP (четыре из них — в одиночном разряде), финалист юниорского US Open 2004.

Фото доступно в «инстаграме» Сергея Стаховского.

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