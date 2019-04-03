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Пуиг, Мартич и Бенчич вышли в третий круг на турнире в Чарльстоне

Пуиг, Мартич и Бенчич вышли в третий круг на турнире в Чарльстоне
Теннис / WTA

Теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг вышла в третий круг турнира в Чарльстоне. В матче второго раунда соревнований Пуиг в двух сетах обыграла 13-ю сеяную, американку Софью Кенин, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась полтора часа. Пуиг трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Кенин дважды подала навылет, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

Пуиг сравняла счёт в личном противостоянии с Кенин в официальных матчах — 1-1.

В других встречах второго круга хорватка Петра Мартич (16) взяла верх над Мэнди Минеллой из Люксембурга — 6:3, 6:3, швейцарка Белинда Бенчич (9) разгромила американку Александру Киик — 6:0, 6:3.

За выход в четвертьфинал Бенчич сыграет с американкой Тэйлор Таусенд, а Мартич — с американкой Джессикой Пегулой.

03 апреля 2019 года, среда. 18:00 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Моника Пуиг
63
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
2 : 0
Софья Кенин
36
США
Софья Кенин
С. Кенин
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
03 апреля 2019 года, среда. 18:00 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Петра Мартич
53
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
2 : 0
Мэнди Минелла
103
Люксембург
Мэнди Минелла
М. Минелла
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
03 апреля 2019 года, среда. 18:45 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Александра Киик
146
США
Александра Киик
А. Киик
0 : 2
Белинда Бенчич
21
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 2 3
           
0 3  
6 6  
           
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