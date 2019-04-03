Пуиг, Мартич и Бенчич вышли в третий круг на турнире в Чарльстоне

Теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг вышла в третий круг турнира в Чарльстоне. В матче второго раунда соревнований Пуиг в двух сетах обыграла 13-ю сеяную, американку Софью Кенин, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась полтора часа. Пуиг трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Кенин дважды подала навылет, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

Пуиг сравняла счёт в личном противостоянии с Кенин в официальных матчах — 1-1.

В других встречах второго круга хорватка Петра Мартич (16) взяла верх над Мэнди Минеллой из Люксембурга — 6:3, 6:3, швейцарка Белинда Бенчич (9) разгромила американку Александру Киик — 6:0, 6:3.

За выход в четвертьфинал Бенчич сыграет с американкой Тэйлор Таусенд, а Мартич — с американкой Джессикой Пегулой.