Соболенко одолела Козлову во 2-м круге турнира в Чарльстоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне. Во встрече второго раунда соревнований третья сеяная Соболенко одержала волевую победу над украинкой Катериной Козловой, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Соболенко 1 раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. Козлова подала 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 2-0 в пользу белоруски.

За выход в четвертьфинал грунтового турнира категории Premier в Чарльстоне Соболенко сыграет с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.