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Соболенко одолела Козлову во 2-м круге турнира в Чарльстоне

Соболенко одолела Козлову во 2-м круге турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне. Во встрече второго раунда соревнований третья сеяная Соболенко одержала волевую победу над украинкой Катериной Козловой, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Соболенко 1 раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. Козлова подала 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 2-0 в пользу белоруски.

За выход в четвертьфинал грунтового турнира категории Premier в Чарльстоне Соболенко сыграет с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

03 апреля 2019 года, среда. 18:35 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
10
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2 : 1
Катерина Козлова
99
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
1 2 3
           
3 6 6
6 3 3
           
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