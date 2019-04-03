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Томлянович стала соперницей Стивенс на турнире в Чарльстоне

Томлянович стала соперницей Стивенс на турнире в Чарльстоне
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Айла Томлянович вышла в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне. Во встрече второго раунда соревнований 14-я сеяная Томлянович в двух сетах обыграла словенку Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Томлянович 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. Зиданшек подала 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 3-1 в пользу австралийки. За выход в четвертьфинал Томлянович сыграет с первой сеяной, американкой Слоан Стивенс.

В другой встрече второго круга румынка Михаэла Бузэрнеску обыграла американку Лорен Дэвис, начавшую соревнования с квалификации, — 6:3, 6:2.

03 апреля 2019 года, среда. 19:40 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Тамара Зиданшек
65
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
0 : 2
Айла Томлянович
39
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
1 2 3
           
5 2  
7 6  
           
03 апреля 2019 года, среда. 19:55 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Лорен Дэвис
184
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
0 : 2
Михаэла Бузэрнеску
30
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
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