Томлянович стала соперницей Стивенс на турнире в Чарльстоне

Австралийская теннисистка Айла Томлянович вышла в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне. Во встрече второго раунда соревнований 14-я сеяная Томлянович в двух сетах обыграла словенку Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Томлянович 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. Зиданшек подала 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 3-1 в пользу австралийки. За выход в четвертьфинал Томлянович сыграет с первой сеяной, американкой Слоан Стивенс.

В другой встрече второго круга румынка Михаэла Бузэрнеску обыграла американку Лорен Дэвис, начавшую соревнования с квалификации, — 6:3, 6:2.