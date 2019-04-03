Канепи не пустила Мертенс в третий круг турнира в Чарльстоне

Эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне. Во встрече второго раунда соревнований Канепи с трёх сетах обыграла шестую сеяную, бельгийку Элисе Мертенс, со счётом 0:6, 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. Канепи 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Мертенс подала 3 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

В другой встрече второго круга гречанка Мария Саккари (15) отдала всего три гейма немке Андреа Петкович — 6:3, 6:0. За выход в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне Саккари сыграет со второй сеяной, голландкой Кики Бертенс.