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Канепи не пустила Мертенс в третий круг турнира в Чарльстоне

Канепи не пустила Мертенс в третий круг турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Эстонская теннисистка Кайя Канепи вышла в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне. Во встрече второго раунда соревнований Канепи с трёх сетах обыграла шестую сеяную, бельгийку Элисе Мертенс, со счётом 0:6, 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. Канепи 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Мертенс подала 3 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

В другой встрече второго круга гречанка Мария Саккари (15) отдала всего три гейма немке Андреа Петкович — 6:3, 6:0. За выход в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне Саккари сыграет со второй сеяной, голландкой Кики Бертенс.

03 апреля 2019 года, среда. 20:15 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Кайя Канепи
82
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
2 : 1
Элисе Мертенс
17
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
1 2 3
           
0 6 7
6 0 5
           
03 апреля 2019 года, среда. 21:00 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Мария Саккари
50
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
2 : 0
Андреа Петкович
72
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
1 2 3
           
6 6  
3 0  
           
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