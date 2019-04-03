Викери вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее, обыграв Хибино

Американская теннисистка Сачия Викери вышла в четвертьфинал турнира категории International в Монтеррее. Во встрече второго круга Викери в трёх сетах нанесла поражение японке Нао Хибино со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. Викери дважды подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 26. Хибино подала 3 эйса, четырежды ошиблась на подаче и реализовала 9 брейков.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 2-0 в пользу американки.

За выход в полуфинал турнира категории International в Монтеррее Викери сыграет с победительницей матча между восьмой сеяной, словачкой Магдаленой Рыбариковой, и швейцаркой Стефани Фёгель.