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Викери вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее, обыграв Хибино

Викери вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее, обыграв Хибино
Теннис / WTA

Американская теннисистка Сачия Викери вышла в четвертьфинал турнира категории International в Монтеррее. Во встрече второго круга Викери в трёх сетах нанесла поражение японке Нао Хибино со счётом 7:5, 5:7, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. Викери дважды подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 26. Хибино подала 3 эйса, четырежды ошиблась на подаче и реализовала 9 брейков.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 2-0 в пользу американки.

За выход в полуфинал турнира категории International в Монтеррее Викери сыграет с победительницей матча между восьмой сеяной, словачкой Магдаленой Рыбариковой, и швейцаркой Стефани Фёгель.

03 апреля 2019 года, среда. 20:00 МСК
Монтеррей. 2-й круг
Матч окончен
Нао Хибино
114
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
1 : 2
Сачия Викери
134
США
Сачия Викери
С. Викери
1 2 3
           
5 7 6 5
7 5 7 7
           
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