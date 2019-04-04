Фильм о Серене Уильямс номинирован на три премии Sports Emmy Awards

Документальный сериал HBO «Быть Сереной», посвящённый американской теннисистке Серене Уильямс, претендует на премию Sports Emmy Awards в трёх номинациях – лучший документальный фильм о спорте, лучшее музыкальное сопровождение и лучшая операторская работа, сообщает Tennis Panorama.

Лента включает в себя 5 серий, посвящённых как теннисной карьере спортсменки, так и её личной жизни. Фильм предоставит зрителям беспрецедентный доступ к Уильямс во время её беременности, материнства и брака, а также возвращения на корт. Выход ленты в эфир намечен на 2 мая. Создатели картины уверяют, что зрители будут переживать её жизнь со всех сторон, от первого лица углубятся в её карьеру, семейную жизнь, роль бизнес-леди и инвестора в мире технологий, моды, фитнеса и благотворительности.

Лауреаты 40-й премии Sports Emmy Awards будут награждены 20 мая в Нью-Йорке.