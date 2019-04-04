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Остапенко и Коллинз вышли в третий круг турнира в Чарльстоне

Остапенко и Коллинз вышли в третий круг турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне. Во встрече второго раунда соревнований 10-я сеяная Остапенко в трёх сетах обыграла американку Шелби Роджерс, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 29 минут. Остапенко 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. Роджерс подала 7 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 7 брейков.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 2-0 в пользу Остапенко.

В другом матче второго круга американка Даниэль Коллинз (11) взяла верх над Алёной Большовой-Садойнов, представляющей Испанию, со счётом 6:3, 7:6 (7:2). За выход в четвертьфинал Коллинз сыграет с эстонкой Кайей Канепи.

03 апреля 2019 года, среда. 20:55 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Елена Остапенко
31
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
2 : 1
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
1 2 3
           
4 6 7 7
6 3 6 4
           
03 апреля 2019 года, среда. 22:40 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Даниэль Коллинз
34
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
2 : 0
Алёна Большова-Садойнов
147
Испания
Алёна Большова-Садойнов
А. Большова-Садойнов
1 2 3
           
6 7 7  
3 6 2  
           
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