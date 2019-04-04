Остапенко и Коллинз вышли в третий круг турнира в Чарльстоне

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в третий круг турнира категории Premier в Чарльстоне. Во встрече второго раунда соревнований 10-я сеяная Остапенко в трёх сетах обыграла американку Шелби Роджерс, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 29 минут. Остапенко 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. Роджерс подала 7 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 7 брейков.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 2-0 в пользу Остапенко.

В другом матче второго круга американка Даниэль Коллинз (11) взяла верх над Алёной Большовой-Садойнов, представляющей Испанию, со счётом 6:3, 7:6 (7:2). За выход в четвертьфинал Коллинз сыграет с эстонкой Кайей Канепи.